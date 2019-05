Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim: Autofahrer schaute zu tief ins Glas...

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

2,0 Promille hatte ein VW Passat-Fahrer am Sonntagabend kurz vor 20 Uhr intus. Einem Verkehrsteilnehmer fiel die Fahrweise des Mannes in der Neuland-/Steinsbergstraße auf und alarmierte die Polizei. Kurze Zeit später konnte das Fahrzeug auf einem Firmengelände gesichtet und der 30-Jährige kontrolliert werden. Nachdem die Beamten Alkoholgeruch bemerkt hatten, ordneten sie eine Überprüfung an. Auf der Wache waren Blutprobe sowie die Einbehaltung seiner ungarischen Fahrerlaubnis fällig.

Möglicherweise wurden durch die Fahrweise des VW Passat-Fahrers weitere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Diese werden daher dringend gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sinsheim unter Tel.: 07261/6900 in Verbindung zu setzen.

