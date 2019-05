Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim: Scheibe eingeschlagen - Rucksack gestohlen

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

An einem auf der Rückseite des Freizeitbads in der Waidallee abgestellten Skoda Octavia schlugen am Samstag bislang unbekannte Täter eine Scheibe ein und entwendeten den im Wageninnern deponierten Rucksack des Geschädigten. Darin befanden sich ein Samsung-Tablet, Bose-Kopfhörer sowie verschiedene Schriftstücke. Die Gesamtschadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt. Abgestellt war das Auto zwischen 17 und 22 Uhr. Zeugen, die evtl. verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/10030, in Verbindung zu setzen.

