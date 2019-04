Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Radfahrer contra Mercedes Fahrer (16-2804)

Speyer (ots)

28.04.2019, 14.10 Uhr Ein 53-jähriger Radfahrer und ein 70-jähriger Mercedes Fahrer befuhren den Schillerweg aus Richtung Hafenstraße in Richtung Geibstraße. Der Radfahrer fuhr mit seiner Ehefrau nebeneinander vor dem Fahrzeug, weshalb der Mercedes Fahrer die beiden nicht überholen konnte. Darüber ärgerte er sich und fing an zu hupen. Hier kam es laut Angaben des Radfahrers bereits zu einem Konflikt zwischen den beiden, indem sie sich gegenseitig den Mittelfinger zeigten. Der Mercedes Fahrer überholte schließlich die beiden und bremste seinen PKW sogleich wieder ab, sodass der Radfahrer ihn nun wieder überholen musste. Dabei kam es nun zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, indem der Mercedes mit seinem Frontstoßfänger gegen den Hinterreifen des Fahrrades stieß und der Radfahrer stürzte. Laut Angaben des Mercedes Fahrers habe sich der Vorfall anders zugetragen. Er habe die beiden Radfahrer langsam überholt, woraufhin er durch den Radfahrer wieder links überholt wurde. Im Anschluss kamen alle Fahrzeuge zum Stehen. Der Radfahrer sei von seinem Fahrrad abgestiegen, auf den Mercedes zugegangen und habe dem Mercedes Fahrer durch die geöffnete Fensterscheibe mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Anschießend sei er wieder auf sein Fahrrad gestiegen und wollte losfahren. Beim Losfahren sei er vor den Mercedes gekommen und von diesem erfasst worden. Der Radfahrer wurde bei dem Vorfall leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

