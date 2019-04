Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Angetrunken Frau angefahren

Speyer (ots)

27.04.2019, 10.10 Uhr Eine 69-jährige Frau aus Speyer stand am späten Samstagmittag in der Augustinergasse. Als der vor ihr haltende Pkw-Fahrer den Rückwärtsgang einlegte, wollte sie ihm Platz machen. Dabei streifte sie eine Hauswand. Dadurch erschrak sie jedoch derart, dass sie Gaspedal und Bremse verwechselte. Sie fuhr vorwärts und stieß gegen eine vor ihr laufende Fußgängerin, verletzte diese glücklicherweise jedoch nur leicht. Weiter durchbrach sie die dort aufgestellte Schranke, prallte gegen einen Poller und kam schließlich an einem weiteren Poller zum Stehen. Bei der Unfallaufnahme wurde bei der älteren Dame dann auch noch Alkoholgeruch wahr genommen. Ein freiwillig durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 0,26 Promille. Ihr Opel Corsa war schwer beschädigt und nicht mehr fahrbereit.

