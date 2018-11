POL-DN: Raub von Tageseinnahmen scheitert - mögliche Zeugin gesucht!

Düren (ots) - Der Versuch, die Tageseinnahmen eines Imbissbetriebes zu rauben, scheiterte Donnerstagnachmittag.

Gegen 15:15 Uhr war der Mitarbeiter eines Imbissbetriebes im Dürener Stadtcenter mit den Tageseinnahmen unterwegs, um diese bei einem Geldinstitut einzuzahlen. Dazu nutzte er den Wilhem-Wester-Weg, der von der Rückseite des Stadtcenters aus in Richtung Schenkelstraße führt. Das Geld führte er in einem Behältnis, welches er nah am Körper aufbewahrte, mit sich. Plötzlich näherte sich eine unbekannte Person, die dann auch unmittelbar versuchte, das Behältnis an sich zu reißen. Der Geschädigte, ein 28-Jähriger aus Merzenich, konnte den Zugriff darauf jedoch verhindern. Es entstand ein Gerangel, in dessen Verlauf der 28-Jährige zu Boden ging. Der Räuber versuchte weiterhin, an das Geld zu kommen, ließ jedoch schließlich von seinem Opfer ab und flüchtete.

Zur Beschreibung des flüchtigen Mannes konnte der Geschädigte angeben, dass dieser mit einer weißen Kapuzenjacke, einer blauen Jeans und schwarzen Schuhen bekleidet war. Er war etwa 165 cm groß und hatte eine etwas dunklere Hautfarbe.

Zur Tatzeit stand hinter dem Stadtcenter ein Pkw, in dem eine Frau saß. Möglicherweise hat diese Frau die Tat oder den flüchtenden Tatverdächtigen gesehen. Die mögliche Zeugin oder andere Personen, die Hinweise auf die Tat und/oder den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich zur den üblichen Bürodienstzeiten mit dem zuständigen Sachbearbeiter unter der Rufnummer 02421 949-8515 in Verbindung zu setzen. Außerhalb dieser wenden Sie sich bitte an die Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6425.

