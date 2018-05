BPOLI EF: Zwei rechte Schuhe überführen Dieb

Erfurt (ots) - Heute früh, gegen 5:30 Uhr, war ein 28-jähriger Deutscher aufgefallen, weil er eine Regionalbahn von Gotha nach Erfurt nutzte, ohne im Besitz eines gültigen Fahrausweises zu sein. Bargeld und Ausweispapiere hatte der in Gotha wohnende Mann auch nicht dabei. Eine Streife der Bundespolizei nahm den 28-Jährigen bei Ankunft des Zuges in Erfurt in Empfang. Dabei fiel den Beamten auf, dass der Mann mit zwei rechten Turnschuhen unterschiedlicher Größe bekleidet war. Er gab zu, diese aus einem Schuhgeschäft in Gotha gestohlen zu haben. Zur Anprobe hatte das Geschäft nur rechte Schuhe angeboten. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Beamten weitere Gegenstände, die der Mann aus Geschäften in Gotha gestohlen hatte. Gegen den 28-Jährigen hat die Bundespolizei Strafverfahren wegen Erschleichen von Leistungen und Diebstahl eingeleitet.

