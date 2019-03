Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Ravensburg

Verkehrsunfall

Rund 7.000 Euro Sachschaden ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 10.15 Uhr in der Georgstraße ereignet hat. Ein 72-jähriger Daimler-Benz-Fahrer prallte beim Rückwärtsfahren gegen einen VW eines 71-Jährigen. Bei der Kollision wurde niemand verletzt.

Ravensburg

Überladener Sprinter

Bei einer Verkehrskontrolle am Mittwoch gegen 11.00 Uhr konnten Beamte in der Meersburger Straße bei einem Transporter eine Überladung von rund 50 Prozent feststellen. Die Weiterfahrt wurde dem 65-jährigen Fahrer untersagt.

Ravensburg

Auffahrunfall

Ein Auffahrunfall, bei dem drei Fahrzeuge involviert waren, ereignete sich am Mittwoch gegen 16.00 Uhr in der Jahnstraße. Wegen eines Rückstaus musste eine 67-jährige VW-Lenkerin plötzlich abbremsen, zwei hinter ihr fahrende Pkw-Lenker erkannten die Situation vermutlich zu spät und fuhren jeweils dem Vordermann auf. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 8.000 Euro.

Weingarten

Sachbeschädigung

Ein unbekannter Täter beschädigte am Mittwoch zwischen 08.00 Uhr und 15.00 Uhr einen im Bereich der Anlieferzone eines Marktes in der Brandenburger Straße abgestellten VW und verursachte hierbei Sachschaden von rund 2.000 Euro. Der Unbekannte zerkratzte vermutlich mit einem spitzen Gegenstand die komplette rechte Fahrzeugseite bis auf die Grundierung. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weingarten, Tel. 0751/803-6666, in Verbindung zu setzen.

Weingarten

Verkehrsunfall

Ein 42-jähriger BMW-Lenker missachtete am Dienstag gegen 09.00 Uhr an der Einmündung Gerbersteig / St.-Loginus-Straße die Vorfahrt eines 25-jährigen Ford-Lenkers und verursachte hierbei einen Schaden von rund 7.000 Euro. Der durch die Kollision stark beschädigte und nicht mehr fahrbereite BMW musste abgeschleppt werden.

Baindt

Diebstahl

Unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum von Montag bis Mittwoch rund fünf Kubikmeter Buchenholz aus dem Sulpacher Wald, Abteilung Kohlstättle. Das Holz lag noch unbearbeitet in langen Stämmen auf dem Waldboden. Die Täter zersägten vermutlich das Holz und benutzten für den Abtransport einen Anhänger oder Transporter. Dem Besitzer des Holzes ist ein Schaden von rund 400 Euro entstanden. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Weingarten, Tel. 0751/803-6666, zu informieren.

Wangen

Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Mittwoch zwischen 14.45 Uhr und 15.15 Uhr vermutlich beim Rangieren einen in der Straße "Seehaldeweg" abgestellten VW. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von rund 2.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Personen, die Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wangen, Tel. 07522/984-0, in Verbindung zu setzen.

Leutkirch / Argenbühl

Betrugsversuche - Falscher Polizeibeamter

In bislang vier bekannten Fällen haben unbekannte Täter am Mittwochabend zwischen 20:00 und 21.30 Uhr vorwiegend bei älteren Personen im Bereich Argenbühl und Leutkirch angerufen und sich als Beamte des örtlichen Polizeireviers ausgegeben. Den Angerufenen wurde mitgeteilt, dass momentan wieder vermehrt Einbrecher unterwegs seien, einige sogar schon festgenommen wurden. Dennoch wiesen die Anrufer darauf hin, Türen und Fenster richtig zu verschließen. Bei den Telefonaten versuchten die Betrüger, ihr Gegenüber in Angst zu versetzen. In allen vier Fällen wurden die betrügerischen Absichten durchschaut und die Gespräche seitens der Angerufenen beendet. Es kam zu keinem Vermögensschaden.

Die Polizei rät in solchen oder ähnlichen Fällen, auch wenn Sie auf der Straße persönlich von angeblichen Polizeibeamten nach Ihren Vermögensverhältnissen gefragt oder gar zur Herausgabe von Geld aufgefordert werden sollten:

- Geben Sie Personen, die Sie nicht kennen, keine Auskünfte über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse.

- Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert.

- Machen Sie keinerlei Zusagen am Telefon.

- Nehmen Sie bei entsprechender Aufforderung keine Veränderungen an Ihrem PC vor oder laden Programme herunter; es handelt sich in der Regel um Schadsoftware, bei denen die Täter Zugriff auf Ihre Daten erhalten.

- Polizeibeamte erfragen am Telefon oder anlassunabhängig auf offener Straße keine Kontodaten oder verlangen Auskünfte über Ihre Vermögensverhältnisse.

- Es gibt technische Möglichkeiten, tatsächlich existierende Behördennummern vorzutäuschen. Seien Sie deshalb misstrauisch und rufen Sie im Zweifelsfall Ihre örtliche Polizeidienststelle an.

- Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen.

- Übergeben Sie niemals Bargeld an unbekannte Personen, auch nicht an angebliche Polizeibeamte.

- Vornamen im Telefonbuch können Rückschlüsse auf Ihr Alter zulassen. Daher prüfen Sie, ob Sie diese Namen oder Ihren Eintrag im Telefonbuch benötigen.

- Setzen Sie sich im Verdachtsfall oder wenn sie einen entsprechenden Anruf erhalten haben, sofort mit der Polizei in Verbindung

Weitere Hinweise und Tipps finden Sie auch unter http://www.polizei-beratung.de

A 96 / Leutkirch

Anhänger überladen Beamte des Verkehrskommissariats Kißlegg kontrollierten am Mittwoch gegen 16.00 Uhr auf der A 96 bei Kißlegg einen Pkw mit Anhänger und stellten hierbei fest, dass der Anhänger um nahezu 2.000 Kilogramm zu viel geladen hatte und damit um rund 85 Prozent überladen war. Die Polizisten erhoben von dem 43-jährigen ausländischen Fahrer eine Sicherheitsleistung von 400 Euro und untersagten seine Weiterfahrt.

