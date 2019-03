POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Konstanz

Polizeipräsidium Konstanz

Konstanz

Vorfahrt missachtet

Vier leicht verletzte Personen und Sachschaden von über 6.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Mittwochnachmittag kurz vor 15.00 Uhr in der Wollmatinger Straße. Eine 71-jährige VW-Fahrerin wollte vom Riesenbergweg in die Wollmatinger Straße einbiegen, um dann nach rechts in die Schneckenburgstraße abzubiegen. Als sich eine Lücke zwischen den an der Ampel wartenden Fahrzeugen befand, fuhr die Autofahrerin zu und übersah hierbei den auf der Busspur herannahenden, 34-jährigen Lenker eines Linienbusses. Trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung konnte dieser eine Kollision mit dem Pkw nicht verhindern. Im Bus stürzten durch die Vollbremsung zwei Fahrgäste und ein Kleinkind, ein Kinderwagen mit einem Baby fiel um. Von zwei Rettungswagen wurden die Leichtverletzten zur weiteren ärztlichen Versorgung ins Krankenhaus gebracht.

Singen

Kassenautomaten aufgebrochen

Ein an der Ausfahrt der Tiefgarage in der Kreuzensteinstraße befindlicher Kassenautomat wurde zwischen Dienstag, 16.30 Uhr, und Mittwoch, 08.15 Uhr, von unbekannten Tätern aufgebrochen und das darin befindliche Bargeld entwendet. Eine Zeugin hatte am Dienstag einen Mann beobachtet, der mit einem Werkzeug an dem Kassenautomaten hantiert hatte. Bei einer Nachschau kurze Zeit später sei der Mann, nach Angaben der Zeugin, nicht mehr an dem Automaten gewesen. Da sie davon ausgegangen war, dass es sich bei dem Unbekannten um einen Handwerker handelte, der den Automaten reparierte, meldete sie den Vorfall erst nach Bekanntwerden des Automatenaufbruchs. Folgende Personenbeschreibung konnte die Zeugin angeben: ca. 35 Jahre alt, hellhäutig, dunkle kurze Haare, blauer Rucksack mit weißer Kordel, dunkelblaue, abgesteppte Jacke, schwarze Hose. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Singen, Tel. 07731/888-0, zu informieren.

Gottmadingen

Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr

Eine leicht verletzte Person sowie Sachschaden von rund 11.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Dienstag gegen 15.45 Uhr in der Otto-Dix-Straße ereignet hat. Ein 26-jähriger Ford-Lenker befuhr die Otto-Dix-Straße in Richtung Gottmadingen, als er aus bislang nicht geklärter Ursache mit seinem Pkw auf die Gegenfahrspur kam. Hier kollidierte er mit dem Citroen eines entgegenkommenden 48-jährigen Mannes, der durch den Zusammenstoß leicht verletzt wurde. Der nicht mehr fahrbereite Ford musste abgeschleppt werden.

Rielasingen-Worblingen

Autofahrer geraten in Streit

Zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern wurde die Polizei am Mittwochabend gegen 19.30 Uhr in die Hauptstraße gerufen. Wie sich herausstellte, waren ein 34-jähriger Skoda-Fahrer und ein 30-jähriger BMW-Fahrer wegen zu dichten Auffahrens in Streit geraten und prügelten aufeinander ein. Im Zuge der Streitigkeiten soll der 34-Jährige zudem den Außenspiegel des BMW abgetreten haben. Beide Männer wollten gegenüber der Polizei keine Angaben machen und hatten kein Interesse an einer Strafverfolgung.

Radolfzell

Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von über 5.000 Euro zu kümmern, entfernte sich ein unbekannter Lkw-Fahrer nach einem Verkehrsunfall von der Unfallstelle. Am Mittwoch gegen 11.30 Uhr fuhr der Unbekannte gegen die geschlossene oder gerade schließende Bahnschranke sowie gegen eine Schutzplanke. Der abgebrochene Schrankenbaum hing in Richtung den Gleisen, welcher von einem Lokführer eines herannahenden Zuges rechtzeitig erkannt und in den Grünstreifen gelegt wurde. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder zum Verursacherfahrzeug Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Mühlhausen-Ehingen, Tel. 07733/9960-0, in Verbindung zu setzen.

Stockach

Pkw-Lenker übersieht Radfahrer

Zum Glück nur leichte Verletzungen erlitt ein 15-jähriger Radfahrer am Mittwochmorgen gegen 07.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Winterspürer Straße. Ein 50-jähriger Pkw-Lenker befuhr die Winterspürer Straße in Richtung Oberstadt, übersah den Radfahrer, der den Fußgängerweg überquerte und erfasste diesen. Bei dem anschließenden Sturz verletzte sich der 15-Jährige leicht und wurde anschließend im Krankenhaus ambulant behandelt. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, fuhr der Autofahrer weiter. Von Beamten des Polizeireviers Stockach konnte der Fahrer kurze Zeit später ermittelt und aufgesucht werden. Dieser gab an, keine erforderliche Fahrerlaubnis zu besitzen und räumte anschließend ein, den Unfall begangen zu haben. Der Mann wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Stockach

Auffahrunfall

Sachschaden von über 6.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich am Mittwoch gegen 17.45 Uhr auf der B 31 ereignete. Ein 28-jähriger Renault-Fahrer war vermutlich aufgrund Unachtsamkeit auf eine vor ihm verkehrsbedingt wartende 25-jährige Mini-Lenkerin aufgefahren. Durch den Aufprall wurde deren Fahrzeug auf den VW eines 41-jährigen Mannes geschoben, der nach links in ein Grundstück abbiegen wollte. Alle drei Fahrzeuge waren nach dem Unfall weiterhin fahrbereit.

