POL-KN: Pressemeldungen aus dem Bodenseekreis

Friedrichshafen

Helfer in der Not

Aus einer misslichen Lage befreiten Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen eine 68-jährige Frau am Mittwochabend kurz nach 19 Uhr auf dem Hauptfriedhof. Die Polizei war von einem Zeugen verständigt worden, welcher zuvor die Frau hinter dem zwischenzeitlich versperrten Zugangstor des Nebeneingangs in der Montafonstraße angetroffen hatte. Die 68-Jährige hatte es offenbar versäumt, das Friedhofsgelände rechtzeitig zu verlassen, da die Zugänge in den Wintermonaten ab 18 Uhr verschlossen werden. Den Beamten gelang es, eine in der Nähe wohnende Schlüsselinhaberin ausfindig zu machen und die Frau zu befreien. Die 68-Jährige wurde im Anschluss durch die Streife nach Hause gefahren.

Friedrichshafen

Trunkenheitsfahrt

Nicht unerheblich unter Alkoholeinwirkung stand ein 36-jähriger Pkw-Lenker, welcher von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Friedrichshafen am frühen Donnerstagmorgen im Stadtgebiet kontrolliert wurde. Die Beamten stellten bei dem Mann entsprechende Beweisanzeichen fest, welche durch einen Atemalkoholtest bestätigt wurden. Sie veranlassten daraufhin die ärztliche Entnahme einer Blutprobe und behielten seinen Führerschein ein. Der 36-Jährige gelangt entsprechend zur Anzeige.

Friedrichshafen

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag gegen 12 Uhr in der Paulinenstraße. Ein 49-jähriger Pkw-Lenker wollte vom rechten Fahrbahnrand in den fließenden Verkehr einfahren und übersah hierbei offenbar den Pkw einer von hinten herannahenden 71-jährigen Frau. Beide Fahrzeuge wurden durch die folgende Kollision entsprechend beschädigt.

Friedrichshafen

Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Schwere Verletzungen zog sich ein 64-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 17.30 Uhr auf der Messestraße zu. Den Ermittlungen der Polizei zufolge wollte eine 66-jährige Pkw-Lenkerin aus Richtung Messe kommend von der Messestraße nach rechts in die Rheinstraße abbiegen und übersah hierbei den von links kommenden, bevorrechtigten Pkw eines 24-jährigen Mannes. Um eine Kollision zu vermeiden, musste der 24-Jährige sein Fahrzeug stark abbremsen. Der 64-jährige Kradfahrer, welcher dem Pkw des 24-Jährigen folgte, bremste sein Zweirad ebenfalls stark ab, rutschte vermutlich mit seinem Vorderrad weg und kam aufgrund dessen zu Fall. Durch den Sturz wurde der Mann unter seinem Motorrad eingeklemmt und erlitt eine schwere Beinverletzung mit hohem Blutverlust. Durch einen vom Informationsstand auf der IBO-Messe auf der Rückfahrt befindlichen Bundespolizeibeamten, der kurz nach dem Unfall zufällig an der Unfallstelle vorbeikam, wurde bis zum Eintreffen des alarmierten Rettungsdienstes die Blutung am Bein des Verunfallten gestillt und weitergehende Erste-Hilfe-Maßnahmen getroffen. Der 64-Jährige wurde nach notärztlicher Weiterversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Zu einer Berührung der beteiligten Fahrzeuge kam es nicht, am Zweirad entstand durch den Sturz geringer Sachschaden.

Friedrichshafen

Widerstand und Beleidigung

Offenbar grundlos beleidigte ein 15-jähriger Jugendlicher am Mittwochabend gegen 21.30 Uhr zwei Polizeibeamte, die zu dem Zeitpunkt zusammen mit einer Rettungswagenbesatzung in der Paulinenstraße im Einsatz waren. Als der 15-Jährige mit seinen beiden Begleitern im Alter von 15 und 17 Jahren zunächst völlig unbeteiligt auf dem gegenüberliegenden Gehweg an der Einsatzstelle vorbei ging, fielen seitens des 15-Jährigen diverse, speziell zur Verunglimpfung der Polizei geeignete Ausdrücke. Nachdem die Polizeibeamten daraufhin die Identität des Jugendlichen feststellen wollten, mischten sich seine Begleiter ein und gingen in aggressiver Haltung auf die Polizisten zu. Mehrmalige Aufforderungen an die beiden, die Provokationen zu unterlassen sowie einem ausgesprochenen Platzverweis Folge zu leisten, ignorierten diese. Letztendlich musste durch einen Beamten gegen den 17-Jährigen Pfefferspray eingesetzt werden, um einen körperlichen Angriff abzuwehren. Alle drei Beteiligten wurden daraufhin mit Unterstützung weiterer Streifenwagenbesatzungen unter entsprechender Gegenwehr und fortgesetzten Beleidigungen in Gewahrsam genommen. Das Trio gelangt nun unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung zur Anzeige.

Friedrichshafen

Fahren unter Drogeneinwirkung

Wegen des Verdachts, unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln mit einem Fahrzeug am Straßenverkehr teilgenommen zu haben, ermittelt die Polizei gegen einen 19-jährigen Pkw-Lenker, der von Beamten des Polizeireviers Friedrichshafen am gestrigen Nachmittag im Stadtgebiet kontrolliert wurde. Bei dem Mann wurden entsprechende Verdachtsmomente festgestellt, weiterhin räumte er selbst ein, am Vortag Rauschmittel konsumiert zu haben. Die Beamten veranlassten daraufhin die ärztliche Entnahme einer Blutprobe. Im Verlauf der Kontrolle fanden sie bei dem 19-Jährigen außerdem eine Kleinmenge Betäubungsmittel auf.

Immenstaad

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Mittwochvormittag kurz vor 10.30 Uhr auf der L 207 bei Kluftern. Eine 51-jährige Pkw-Lenkerin befuhr von Kluftern kommend die L 207 in Richtung Immenstaad und wollte einen vor ihr fahrenden Traktor überholen. Hierbei übersah sie den hinter ihr fahrenden Lkw eines 56-jährigen Mannes, welcher seinerseits bereits zum Überholen der 51-Jährigen angesetzt hatte. Durch die folgende Kollision wurden beide Fahrzeuge beschädigt, verletzt wurde niemand.

Markdorf

Brand

Zu einem Küchenbrand wurden die Feuerwehr, der Rettungsdienst sowie die Polizei am Mittwochabend gegen 22.45 Uhr in die Andreas-Strobel-Straße alarmiert. Wie sich herausstellte, hatte zuvor in einem unbeobachteten Moment ein Kleinkind in der Küche des Hauses eine Herdplatte angeschaltet, auf welcher eine Fritteuse abgestellt war. Durch die Hitzeentwicklung entstand an der nicht in Betrieb befindlichen Küchenmaschine ein Brand, welcher im weiteren Verlauf auf das über dem Herd befindliche Mobiliar übergriff, von der rasch eintreffenden Feuerwehr Markdorf jedoch schnell gelöscht werden konnte. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Salem

Unfallflucht

Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich ein unbekannter Fahrzeuglenker unerlaubt von der Unfallstelle, nachdem er am Mittwochnachmittag in der Zeit zwischen 14.30 Uhr und 15.00 Uhr vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen in der Abt-Thomas-Straße abgestellten Pkw angefahren und hierdurch leicht beschädigt hatte. Hinweise zum möglichen Verursacher, der vermutlich mit einem gelb lackierten Fahrzeug unterwegs gewesen sein dürfte, erbittet der Polizeiposten Salem unter Tel. 07553/82690.

