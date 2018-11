POL-MA: Mannheim-Neuostheim: Küchenbrand - eine leichtverletzte Person

Mannheim-Neuostheim (ots) - Am Freitagvormittag wurden Polizei und Feuerwehr wegen eines Küchenbrands im Stadtteil Neuostheim. Kurz vor 12 Uhr brach in der Küche eines Anwesens in der Dürerstraße aus bislang unbekannter Ursache ein Brand aus. Die Berufsfeuerwehr Mannheim konnte den Brand im Obergeschoss rasch unter Kontrolle bringen. Dennoch wurde die Kücheneinrichtung stark in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt. Eine Person wurde mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Löscharbeiten dauern derzeit noch an. Dadurch sind die Gleis der Straßenbahn Linie 6 versperrt. Die rnv hat einen Busersatzverkehr eingerichtet.

