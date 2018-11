POL-MA: Eberbach: Farbschmierereien an verschiedenen Objekten an "Halloween" geklärt

Eberbach (ots) - Mehrere Farbschmierereien, die zunächst unbekannte Personen in der näheren Umgebung des Hohenstaufen-Gymnasiums an Wänden, Unterführungen, Straßenlaternen, Treppenabgängen und Bäumen an "Halloween" (die Nacht vom 31.10. auf 01.11.) begangen hatten und dabei einen Gesamtschaden von rund 2.000.- Euro anrichteten, sind aufgeklärt.

Zur Aufklärung beigetragen hatte ein Eierwurf auf die Windschutzscheibe eines vorbeifahrenden Autos in der Wilhelm-Blos-Straße am Abend des 31. Oktobers, kurz vor 19 Uhr.

Durch erste Zeugenhinweise in diesem Fall kamen die Ermittler in den darauffolgenden Wochen schließlich auf die Spur drei junger Buben im Alter von 13, 14 Und 15 Jahren. Sie wurden mittlerweile im Beisein ihrer Eltern angehört und gaben die Taten zu.

Die Ermittlungen der Jugendsachbearbeiter des Polizeireviers Eberbach dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Norbert Schätzle

Telefon: 0621 174-1102

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell