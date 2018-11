POL-MA: Heidelberg-Altstadt: Einbruch in Gaststätte - Bargeld aus Tresor entwendet - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg-Altstadt (ots) - Bereits in der Nacht von Montag auf Dienstag brachen unbekannte Täter in eine Gaststätte in der Heidelberger Altstadt ein. Die Einbrecher drangen zwischen 0.30 Uhr und 6.15 Uhr am Dienstagmorgen auf bislang unklare Weise in die Kellerräume des Lokals in der Steingasse ein und flexten den dort befindlichen Tresor auf. Daraus entnahmen sie Bargeld in noch unbekannter Höhe. Außerdem versuchten die Täter einen weiteren Tresor aufzuhebeln, was jedoch misslang.

Zeugen, die zur fraglichen Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Tel.: 06221/99-1700 zu melden.

