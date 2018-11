POL-MA: Neckargemünd: Gerangel zweier Autofahrer in der Bammentaler Straße Polizei sucht Zeugen

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Offenbar war der Streit zwischen zwei Männern am Donnerstagmorgen kurz nach 8 Uhr in der Bammentaler Straße in Höhe der Ampelanlage B 45/B 37 wegen des Fahrstils eines Autofahrers mit CW-Kennzeichen entfacht.

Der 43-jährige Geschädigte aus Bad Rappenau wurde von dem Autofahrer in "den Schwitzkasten" genommen, geschlagen und auch zwischen Fahrertüre und Pkw gedrückt. Bei seinem Abwehrmanöver stieß er den Mann ebenfalls an die Brust, der daraufhin gegen einen an der roten Ampel stehenden Wagen prallt.

Beide Beteiligte wurden auf der Neckargemünder Dienststelle vernommen. Zur eindeutigen Klärung des Sachverhalts werden Zeugen/Verkehrsteilnehmer gebeten, sich unter Tel.: 06223/9254-0 zu melden. Zum Zeitpunkt des Vorfalls herrscht auf der Bammentaler Straße reger Fahrzeugverkehr, so dass der Streit evtl. beobachtet worden sein könnte.

