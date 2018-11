POL-VIE: Niederkrüchten-Gützenrath: Hund vertreibt Wohnungseinbrecher

Niederkrüchten-Gützenrath: (ots) - Erst am Sonntagnachmittag bemerkte die Bewohnerin eines Einfamilienhauses auf der Kaldenkirchener Straße die Beschädigung an ihrer Terrassentür und wusste da, warum ihr Hund am Samstag gegen 17:00 Uhr so böse gebellt hatte. An dem Samstag hatte die Bewohnerin zunächst einen lauten Knall und dann das wütende Bellen ihres Hundes bemerkt, der vor der Terrassentür stand. Am Sonntag sah sie dann, dass jemand versucht hatte, die Terrassentür einzuschlagen. Der wachsame Wegbegleiter hatte den oder die Einbrecher erfolgreich in die Flucht geschlagen./ah (1660)

