POL-VIE: Weitere Einbrüche in verschiedenen Gemeinden

Kreis Viersen (ots) - Weitere Einbrüche und Einbruchsversuche wurden der Polizei am heutigen Sonntag, 25.11.2018 , mitgeteilt. An der Kapellenstraße in Niederkrüchten-Brempt warfen Unbekannte mittels eines Steins die Terrassentüre ein und durchsuchten anschließend erfolglos die Räume des zur Zeit leerstehenden Einfamilienhauses. Die Tatzeit kann nicht genau eingegrenzt werden.

Sehr genau auf Samstag, 24.11. , zwischen 18.15 Uhr und 18.50 Uhr konnten die Geschädigten den Einbruchsversuch in ihre Reihenhaus in Grefrath an der Drosselstraße festlegen. Während dieser sehr kurzen Ortsabwesenheit hatten Unbekannte zunächst die Gartenlampe zerstört, um anschließend ungestört an der Terrassentüre hebeln zu können. Ins Haus gelangten die Unbekannten jedoch nicht.

In Willich hebelten Unbekannte in der Zeit von Freitag, 23.11 bis zum Sonntag, 25.11 , 12.00 Uhr , die Terrassentüre eines Einfamilienhauses an der Albrecht-Dürer-Straße auf und entwendeten einen dreistelligen Bargeldbetrag.

In Kempen an der Peterstraße war am heutigen Sonntagmorgen, 25.11.2018 zwischen 02.30 Uhr und 07.00 Uhr ein Restauant Ziel von Unbekannten, die in der genannten Zeit ein Fenster aufhebelten. Als innen auf der Fensterbank stehende Konservendosen offenbart zu laut herunterfielen, verzogen sich die Täter sofort wieder. Hinweise bitte an die Polizei Viersen unter 02162-377/0. /kj (1658) 045060-18/8 ; 045067-18/1 ; 045062-18/6 und 045053-18/4

