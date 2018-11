POL-VIE: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft und Polizei Mönchengladbach, sowie der Polizei Viersen - 19-jähriger nach Auseinandersetzung schwer verletzt - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Viersen (ots) - Der tatverdächtige 17-Jährige aus Mönchengladbach, der als jugendlicher Intensivtäter bekannt ist, stellte sich noch in der Nacht zu Samstag bei der Polizei und wurde festgenommen. Er ließ sich anwaltlich vertreten und äußerte sich bei der Polizei nicht zum Tatvorwurf. Es liegen Zeugenaussagen vor, dass es zwischen dem 17-Jährigen und seinem 19-jährigen Opfer zu Streitigkeiten kam, in deren Verlauf der 17-Jährige mehrfach mit einem Schraubendreher zu stach. Der 19-Jährige wurde notoperiert und befindet sich mittlerweile nicht mehr in einem kritischen Zustand. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der 17-Jährige heute dem Haftrichter vorgeführt, der gegen ihn wegen versuchten Totschlags die Untersuchungshaft anordnete./kj (1657)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Viersen



Leitstelle

Klaus Junker

Telefon: 02162/377-1150

während der Bürodienstzeiten: 02162/377-1191

Fax: 02162/377-1155

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell