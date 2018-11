POL-VIE: Einbruch in die Gedenkstätte Kreuzgarten

Nettetal-Schaag (ots) - Unbekannte stahlen Getränke und einen Sack Holzkohlebriketts.

Zwischen Freitag, den 23.11.2018, 16:00 h und Samstag, den 24.11.2018, 09:00 h brachen Unbekannte in die Gedenkstätte Kreuzgarten an der Straße Rahe ein. Nachdem sie zunächst versucht hatten über das Dach einzusteigen, schlugen sie vier Glasbausteine ein und hebelten zwei Holztüren auf. Aus einem der Räume, der auch als Seniorentreff genutzt wird, stahlen sie verschiedene Getränke und einen Sack Holzkohlebriketts. Hinweise werden an die Kriminalpolizei unter 02162 / 377-0 erbeten./mikö (1655)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Viersen



Leitstelle

Michael Köhler

Telefon: 02162/377-1150

während der Bürodienstzeiten: 02162/377-1191

Fax: 02162/377-1155

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell