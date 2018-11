POL-VIE: Zwei Einbrüche auf dem Unterweidener Weg

Kempen-St.Hubert (ots) - Unbekannte brachen am 24.11.2018 zwischen 13:30 und 23:45 h gleich in zwei benachbarte Häuser am Unterweidener Weg ein. In beiden Fällen hebelten die Täter jeweils die an der rückwärtigen Seite liegende Terrassentüre auf und durchsuchten die Häuser. Aus einem wurde neben Bargeld auch ein iPad gestohlen. Hinweise werden an die Kriminalpolizei unter 02162 / 377-0 erbeten./mikö (1653

