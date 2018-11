POL-VIE: Zeuge vertreibt Einbrecher

Kempen-Tönisberg (ots) - Zwei Einbrecher flüchten, als ein Zeuge sich lautstark bemerkbar macht.

Der 53jährige Zeuge ging am Samstag, den 24.11.2018 gegen 17:30 Uhr auf dem Windmühlenweg mit seinem Hund spazieren, als er aus Richtung eines freistehenden Einfamilienhauses eine Scheibe klirren hörte. Er machte sich durch Rufen und Pfeifen lautstark bemerkbar und konnte noch zwei männliche Personen in Richtung des Zechengeländes weglaufen sehen. Die alarmierte Polizei stellte dann fest, dass die beiden Männer versucht hatten, in das Haus einzubrechen. Sie hatten versucht das Wohnzimmerfenster mit einem Stein einzuschlagen, aber nur die äußere Scheibe der Isolierscheibe beschädigt./mikö (1651)

