POL-VIE: Wohnungsbrand - 1 Person leicht verletzt

Viersen (ots) - Vergessenes Essen auf dem Herd verursacht Wohnungsbrand.

Ein 34jähriger Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Süchtelner Straße hatte offensichtlich sein aufgesetztes Essen auf der Herdplatte in der Küche seiner Wohnung längere Zeit unbeaufsichtigt gelassen. Hierdurch kam es zu einem Brand in der Küche mit einer starken Rauchentwicklung. Der 34jährige verletzte sich beim Löschversuch leicht. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr Viersen gelöscht werden, die Wohnung ist jedoch zunächst nicht mehr bewohnbar./mikö (1648)

