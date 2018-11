POL-VIE: Viersen: Raub im Casinogarten

Viersen (ots) - Eine 30-jährige Viersenerin wurde am Freitag im Casinogarten beraubt. Die Frau durchquerte den Park gegen 09:35 Uhr. Sie nahm ihren Rucksack vom Rücken, um ihre Geldbörse herauszuholen. In diesem Moment sei ein Mann an ihr vorbeigelaufen und habe ihr den Rucksack entrissen. Der Mann flüchtete weiter in den Casinogarten. Die Frau beschrieb ihn als etwa 180 cm groß und etwa 40 Jahre alt. Er war mit einer schwarzen Bomberjacke, einer Militärhose und dunkel braunen Boots bekleidet. Er hatte schwarzes lockiges Haar und einen getönten Teint. Bei dem Rucksack handelt es sich um einen schwarzen Rucksack mit der weißen Aufschrift "Kappa". Im Rucksack befanden sich neben einigen zig Euro Bargeld, Ausweispapiere und Schlüssel. Wer kann Angaben zur Tat oder zum Verbleib des Rucksacks machen? Hinweise bitte an die Polizei Viersen unter der Rufnummer 02162/377-0./ah (1646)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Antje Heymanns

Telefon: 02162/377-1191

Fax: 02162/377-1199

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell