POL-DU: Duissern: Zeugen für Unfall am Verteilerkreis gesucht

Duisburg (ots) - Die Polizei sucht Zeugen, die am Dienstag (3. Juli) gegen 20:30 Uhr am Verteilerkreis Kardinal-Galen-Straße / Hansastraße / Oranienstraße einen Unfall beobachtet haben. Der Fahrer eines VW fuhr im Inneren des Kreisverkehrs, geriet weiter nach links in Richtung Mittelinsel und stieß mit einem Findling zusammen. Der Wagen überschlug sich. Beide Insassen (66,77 ) verletzten sich und kamen für weitere Untersuchungen ins Krankenhaus. Der VW musste abgeschleppt werden. Da es widersprüchliche Angaben gibt, wie es überhaupt zu diesem Unfall kommen konnte, nimmt das VK 22 Zeugenhinweise unter 0203 280-0 entgegen.

