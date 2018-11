POL-VIE: Einbruch in Einfamilienhaus

Tönisvorst-St.-Tönis (ots) - Unbekannte brachen zwischen Freitag, den 23.11.2018, 07:00 h bis Samstag, 24.11.2018, 18:30 h durch ein an der rückwärtigen Seite gelegenes Fenster in ein freistehendes Einfamilienhaus an der Straße Nüss Drenk ein. Ob etwas gestohlen wurde steht noch nicht fest. Hinweise werden an die Kriminalpolizei unter 02162 / 377-0 erbeten./mikö (1649)

