POL-MA: Neckargemünd: Alkoholisiert Unfall gebaut...

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Unter Alkoholeinwirkung kam am Donnerstagabend gegen 20 Uhr ein Neckargemünder Nissan-Fahrer bei seiner Fahrt "Im Hasengarten" von der Fahrbahn ab und krachte gegen einen abgestellten Suzuki. Ohne sich um den Schaden in Höhe von ca. 6.000 Euro zunächst zu kümmern, entfernte sich der Autofahrer, kehrte dann aber wieder an der Unfallstelle zurück. Zwischenzeitlich wurde die Geschädigte über den Vorfall in Kenntnis gesetzt und verständigte die Polizei. Vor Ort stellten dann die Beamten Alkoholgeruch bei dem Nissan-Fahrer fest und ordneten eine Überprüfung an. Nach dem Ergebnis von 0,86 Promille wurde dem Neckargemünder auf der Wache eine Blutprobe entnommen und seinen Führerschein einbehalten. Er sieht nun einer Anzeige bei der Heidelberger Staatsanwaltschaft entgegen.

