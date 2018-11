POL-MA: Meckesheim: 1.500 Euro Schaden an geparkten Opel - Verursacher entfernt sich - Ermittlungen dauern derzeit noch an

Meckesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Vermutlich bei seinem Einparkversuch rammte am Donnerstagvormittag ein bislang noch unbekannter Autofahrer auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes im Brühlweg einen abgestellten Opel Corsa und entfernte sich danach unerlaubt. Eine Zeugin beobachtete das Manöver gegen 11.30 Uhr, notierte sich das Kennzeichen und übermittelte auch eine Beschreibung des Fahrers. Die Beamten des Polizeireviers Neckargemünd haben zwischenzeitlich die Ermittlungen nach dem Verursacher - es müsste sich um einen Mercedes-Fahrer aus dem Rhein-Neckar-Kreis handeln - dauern noch an. Am geparkten Opel Corsa war Schaden von 1.500 Euro entstanden.

