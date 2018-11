POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Mann entblößt sich vor Schule - Zeuge gesucht

Mannheim (ots) - Ein bislang unbekannter Mann entblößte sich am frühen Dienstagabend an einer Schule in der Käfertaler Straße. Zwei Schülerinnen fiel der Mann gegen 17:15 Uhr auf, als dieser in ein Klassenzimmer schaute und dabei masturbierte. Die Mädchen rannten davon und meldeten den Vorgang am nächsten Tag der Schulleitung. Die Kriminalpolizei Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Der Mann kann lediglich als dick mit brauner Hautfarbe beschrieben werden. Zeugen werden gebeten, sich unter 0621 174-4444 an die Ermittler zu wenden.

