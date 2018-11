POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Zwei Fahrradfahrerinnen kollidieren im Gegenverkehr; Zeugen gesucht

Mannheim-Neckarstadt (ots) - Am Donnerstag um 08:20 Uhr kollidierten auf Höhe Lange Rötterstraße / Friedrich-Ebert-Straße zwei Fahrradfahrerinnen, die sich entgegen fuhren. Hierauf stürzte die 44-jährige Radlerin, die vorschriftsmäßig stadteinwärts fuhr. Dabei erlitt die Geschädigte Schürfwunden. Die Unfallverursacherin, die entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung fuhr, hielt kurz an und fuhr dann weiter. Die Polizei sowie ein Rettungswagen wurden von einem unbeteiligten Fußgänger kurz darauf verständigt, da die Geschädigte im weiteren Verlauf über Schwindelanfälle klagte und die Weiterfahrt nicht fortsetzen konnte. Die in falscher Richtung gefahrene Radfahrerin wurde als deutsche Frau beschrieben, die eine türkisene Winterjacke sowie Mütze trug und auf einem grünen Damenrad unterwegs war.

Personen, die Hinweise zu dem Vorfall oder der Person geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter der Rufnummer 0621/3301-0 zu melden.

