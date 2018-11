POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Einbruch in Gaststätte

Mannheim-Neckarstadt (ots) - Am Donnerstag um 02:10 Uhr wurde in der Waldhofstraße in eine Gaststätte eingebrochen. Die Polizei wurde über Mitarbeiter der Sicherheitsfirma informiert, die über die Videoüberwachung Personen erkannten, welche sich unberechtigt und mit Taschenlampen in der Lokalität aufhielten.

Die Männer seien dunkel und mit Kapuzenpulli bekleidet gewesen. Außerdem sollen sie Richtung Riedfeldstraße zu Fuß geflüchtet sein.

In der Gaststätte wurde nichts entwendet.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 0621/3301-0 beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt zu melden.

