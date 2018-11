POL-MA: Hockenheim, Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Autoteilelager

Hockenheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brachen bislang unbekannte Täter in ein Autoteilelager in der Industriestraße ein. Durch den oder die Täter wurde mit hohem Kraftaufwand das Rolltor aufgehebelt, wodurch hieran Sachschaden entstand. Theoretisch hätte man nun den Einbruch fortsetzen können, jedoch sind keine weiteren Einwirkungen auf Türen oder Fenster innerhalb des Geländes festzustellen gewesen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass der/die Täter eventuell bei der Tatausführung gestört wurde/n.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 06205/2860-0 beim Polizeirevier Hockenheim zu melden.

