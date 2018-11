POL-BI: Unbekannter Gegenstand beschädigt Seitenscheibe einer fahrenden Straßenbahn - Zeugen gesucht

Bielefeld (ots) - SR/ Bielefeld Mitte - Am Samstagabend, 24.11.2018, informierten die Bielefelder Verkehrsbetriebe die Polizei gegen 18.30 Uhr darüber, dass eine fahrende Straßenbahn von einem Gegenstand getroffen und dadurch eine Seitenscheibe beschädigt wurde.

Die Polizei nahm an der Haltestelle Graf-von Stauffenberg-Straße die Ermittlungen zu dem Vorfall auf. Nach derzeitigen Erkenntnissen schlug von außen ein bislang unbekannter Gegenstand gegen die Seitenscheibe der fahrenden Straßenbahn. Dadurch entstand in der Scheibe ein kleines Loch und die Scheibe splitterte. Fahrgäste, die sich zu diesem Zeitpunkt in der Bahn befanden, vernahmen einen lauten Knall. Verletzt wurde niemand. In der Bahn konnte bislang kein Gegenstand aufgefunden werden. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei unter Tel. 0521/ 545-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Pressestelle

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld





Achim Ridder (AR), Tel. 0521/545-3020

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3232

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023



https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell