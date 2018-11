POL-BI: BAB 2, Richtungsfahrbahn Hannover, Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen und insgesamt fünf beteiligten Fahrzeugen

Bielefeld (ots) - Am Freitag, den 23.11.2018 ereignete sich ein Verkehrsunfall mit mehreren leicht verletzten Personen auf der BAB 2 in Fahrtrichtung Hannover. Auf Grund eines vorausgegangenen Verkehrsunfalles zwei Kilometer vor dem Autobahnkreuz Rheda-Wiedenbrück kam es zu einem Rückstau. Gegen 15:15 Uhr erkannte ein 22-jähriger BMW Fahrer aus Paderborn das Stauende nicht und fuhr mit seinem BMW auf einen bereits vor ihm abbremsenden Pkw auf. Insgesamt wurden durch die Kollision fünf Fahrzeuge ineinandergeschoben, welche anschließend die gesamte Fahrbahn blockierten. Bei dem Unfall wurden sechs Personen, darunter ein 10 jähriges Kind, leicht verletzt. Sämtliche Verletzte wurden mittels Rettungswagen der Feuerwehr Oelde in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Höhe des Sachschadens beziffert die Polizei auf ca. 50.000 Euro. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten, sowie der Unfallaufnahme musste die Bundesautobahn für ca. eine halbe Stunde komplett gesperrt werden. Im weiteren Verlauf konnte der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden

Der Verkehr staute sich auf eine Länge von bis zu 9km.

