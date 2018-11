POL-BI: Rad löst sich auf der Autobahn von Lkw

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Bad Oeynhausen - Nachdem sich ein Rad einer Sattelzugmaschine am Freitag, 23.11.2018, auf der Autobahn 2 bei Bad Oeynhausen selbstständig gemacht hatte, verunglückten zwei Pkw und ein Fahrer wurde verletzt.

Der 45-jährige Lkw Fahrer aus Rumänien war auf der A 2 in Fahrtrichtung Dortmund unterwegs und hatte zwei gebrauchte Sattelzugmaschinen geladen. Gegen 05:45 Uhr löste sich aus bislang unbekanntem Grund ein Rad an der linken Seite der Antriebsachse seiner DAF Zugmaschine. Daraufhin steuerte der Lkw Fahrer nach rechts auf den Beschleunigungsstreifen und kam zum Stillstand.

Nachdem sich Radbolzen abgeschert hatten, rollte das Lkw-Rad über die Autobahn und traf einen Ford Focus im Frontbereich. Am Steuer saß ein 52-jähriger Fahrer. Neben ihm saß seine 41-jährige Beifahrerin. Beide Insassen kommen aus Minden. Durch den Anstoß kam der Ford von der Fahrbahn ab und landete, mit eingedrückter Motorhaube, im angrenzenden Straßengraben.

Das abgetrennte Lkw-Rad rollte etwa 250 Meter weiter über die Autobahn, bis es auf dem linken Fahrstreifen liegen blieb. Ein 58-jähriger Fahrer eines Audi Q 5 aus Bad Oeynhausen fuhr trotz einer Vollbremsung gegen das liegende Rad. Dabei wurde der Stoßfänger beschädigt.

Der Ford Fahrer stand unter Schock und wurde per Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Bad Oeynhausen gefahren. Sein Ford war nicht mehr fahrbereit und musste per Abschleppfahrzeug abtransportiert werden. Für den beschädigten Lkw erschienen Mitarbeiter einer Werkstatt. Sie arbeiten derzeit daran, den DAF Lkw wieder fahrbereit zu bekommen.

Den Sachschaden schätzten die Autobahnpolizisten auf knapp 5.000 Euro.

Zunächst sperrten Beamten alle drei Fahrstreifen in Richtung Dortmund. Während der Reparaturarbeiten an der Zugmaschine blieb der rechte Fahrstreifen bis in die Mittagszeit gesperrt. Die aufgestauten Fahrzeuge konnten über den mittleren und linken Fahrstreifen weiterfahren. Die Staulänge betrug etwa 11 Kilometer.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Pressestelle

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld





Achim Ridder (AR), Tel. 0521/545-3020

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3232

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023



https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell