POL-GM: 160619-572: Schwarzes Quad gestohlen

Ein schwarzes Quad mit den Kennzeichen SU-U646 haben Unbekannte am Samstagnachmittag (15. Juni) in der Straße Wiedenhof gestohlen. Eine Besucherin des Stadtfestes hatte ihr Quad gegen 15.00 Uhr auf einem Parkplatz der dortigen Schule abgestellt. Als sie um 18.20 Uhr zurückkehrte, war ihr Quad verschwunden. Das Quad hat vorne eine Seilwinde und hinten eine Anhängerkupplung sowie zwei Koffer als Sonderausrüstung. Seitlich befinden sich weiße Aufkleber mit den Schriftzügen "Blade" in schwarzer und "4x4" in roter Schrift. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Waldbröl, Telefon 02261 81990.

