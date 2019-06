Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 160619-571: Dieseldiebe richten hohen Schaden an

Radevormwald (ots)

Etwa 900 Liter Diesel haben Unbekannte zwischen 18.00 Uhr am Donnerstag und 06.00 Uhr am Freitag (13./14. Juni) aus Baumaschinen an der Grünentaler Straße (L 81) in Dahlhausen gestohlen. Allerdings beließen es die Diebe nicht beim Diebstahl; sie durchtrennten an drei Baumaschinen diverse Schläuche und Kabel, so dass die Maschinen erst einmal repariert werden müssen, bevor die Bauarbeiten fortgesetzt werden können. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

