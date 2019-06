Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Leichtverletzte nach Verkehrsunfall in der Gärtnerstraße

Pirmasens (ots)

Am Samstagmorgen gegen 09:41 Uhr kam es an der Kreuzung Gärtnerstraße/ Ringstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem beide Beteiligten Pkw-Fahrer leicht verletzt wurden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte ein 71-Jähriger Mann verantwortlich für den Verkehrsunfall gewesen sein. Der 71-Jährige befuhr mit seinem Pkw die Gärtnerstraße in Richtung Schützenstraße und missachtete an der Kreuzung das rote Signal der Ampelanlage und fuhr trotzdem in den Kreuzungsbereich ein. Dort kollidierte er mit dem Pkw des 66-Jährigen Unfallbeteiligten, welcher die Kreuzung von der Ringstraße aus in Richtung Turnstraße befuhr. Durch die Kollision wurde der Pkw des 71-Jährigen nach rechts in die dort befindliche Schaufensterscheibe, des leerstehen-den Eckhauses, geschleudert. Beim Unfall wurden beide Pkw- Fahrer leicht verletzt und ins Krankenhaus verbracht. An den Pkw's entstanden ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 7500,-EUR. An der Scheibe dürfte ein Schaden in Höhe von ca. 5000,-EUR entstanden sein.

