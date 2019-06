Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Frau bewirft Kontrahentin mit Schnapsflasche

Pirmasens (ots)

Am Freitagabend gegen 20:14 Uhr gerieten die 43-Jährige Geschädigte und die 49-Jährige Beschuldigte, in einer Wohnung in der Zweibrücker Straße, in einen verbalen Streit. Im weiteren Verlauf des Streites warf die 49-Jährigen ihrer 43-Jährigen Kontrahentin eine kleine Schnapsflasche an die rechte Kopfseite, sodass die Geschädigte eine Beule davontrug. Des Weiteren trat die Beschuldigte das Türblatt der Wohnungstür der Geschädigten ein. Selbst bei Anwesenheit der Polizei schrie die stark alkoholisierte 49-Jährige laut herum und konnte nur schwer beruhigt werden. Die 49-Jährige Beschuldigte muss sich nun wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung verantworten.

