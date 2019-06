Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Unfallflucht

Polizei Zweibrücken (ots)

Am 14.06.2019, im Zeitraum zwischen 16:00 Uhr und 18:45 Uhr, war ein weißer VW Crafter (wie Mercedes Sprinter), ZW-Kennzeichen, mit der Aufschrift GeWoBau, in der Altheimer Straße in Zweibrücken in Fahrtrichtung Altheim abgestellt. Gegen 18:45 Uhr hörten die Anwohner einen lauten Knall und konnten einen weißen Transporter in Richtung Altheim davonfahren sehen. Am Fahrzeug der GeWoBau entstand am Außenspiegel ein Schaden von ca. 500 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Zweibrücken unter der Telefonnummer 06332/9760 oder per Email pizweibruecken@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

