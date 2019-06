Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Technischer Defekt an Chloranlage

Dahn (ots)

Durch einen technischen Defekt an der Chloranlage, kam es am heutigen Freitag, 14 Juni 2019, gegen 12:15 Uhr zu einem Unfall im Schwimmbad / Dahn. Bei der Behebung des technischen Fehlers erlitten vier Mitarbeiter des Schwimmbades leichte Verletzungen der Atemwege durch das ausgetretene Chlorgas. In Absprache mit der Feuerwehr Dahn wurde das Gebäude evakuiert. Für die anwesenden Badegäste bestand keine Gefahr oder gesundheitliche Beeinträchtigung. In Absprache mit dem vor Ort befindlichen Verbandsbürgermeister bleibt das Schwimmbad am heutigen Tag geschlossenen und öffnet wieder am 15.06.2019 zu den regulären Öffnungszeiten.

