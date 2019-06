Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruch in Gartenhaus

Zweibrücken (ots)

Bei einem Einbruch in ein Gartenhaus in der Tilsitstraße entwendete ein bislang unbekannter Täter nach ersten Erkenntnissen ein Boule-Spiel im Wert von 30 EUR. Zur Tatausführung begab sich der Täter vom Geh-/Radweg aus zu den zur Tilsitstraße hin gelegenen Grundstücken, trat zunächst die hölzerne Eingangstür zu einem Gartengelände auf, überstieg anschließend den Zaun zum Nachbargarten und hebelte dort die Tür zum Gartenhaus auf, aus dem er das Boule-Spiel entwendete. Der Sachschaden an den beiden Türen beträgt jeweils ca. 20 EUR. Die Tat ereignete sich im Zeitraum vom 12.06.2019, 20:00 Uhr bis 13.06.2019, 10:00 Uhr

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen des Einbruchs.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Zweibrücken



Telefon: 06332-976-0

www.polizei.rlp.de/pi.zweibruecken







Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell