Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Flucht

Pirmasens (ots)

Am Donnerstag, den 13.06.19 in der Zeit von 08.00-17.15 Uhr kam es zu einer Beschädigung eines silberfarbenen VW Polo in der Orleansstraße. Die 21-jährige Anzeigenerstatterin parkte ihr Leihfahrzeug in der Orleansstraße, am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Königstraße. Der bislang unbekannte Unfallverursacher stieß vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen den Polo und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Am Stoßfänger des Fahrzeugs konnten mehrere Kratzer festgestellt werden. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 200 EUR. Zeugen die im Zusammenhang mit dem Unfall Beobachtungen gemacht oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331- 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell