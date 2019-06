Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Festnahmen nach sexuellem Übergriff

Pirmasens (ots)

Im Rahmen einer privaten Feier kam es am frühen Sonntagabend des 9. Juni 2019, in einer Wohnung in der Schanzenstraße in Pirmasens zu einem sexuellen Übergriff zum Nachteil einer 17-Jährigen Jugendlichen. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um drei Männer im Alter von 39, 21 und 19 Jahren. Diese standen unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen. Durch die Staatsanwaltschaft Zweibrücken wurde Haftbefehl gegen die drei Männer erlassen. Sie konnten festgenommen und in unterschiedlichen Hafteinrichtungen untergebracht werden. Weitere Details können derzeit aus Ermittlungstaktischen Gründen nicht mitgeteilt werden.

