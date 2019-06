Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Vorfahrt missachtet

Schwanheim (ots)

Ein 18-jähriger Audi-Fahrer aus dem Landkreis SÜW befuhr am Dienstag gegen 16.15 Uhr die K 54 aus Richtung Spirkelbach kommend. An der Kreuzung zur L 495 wollte der junge Mann geradeaus in Richtung Schwanheim weiterfahren, missachtete aber die Vorfahrt eines von links aus Richtung Lug kommenden 22-jährigen Opel-Fahrers. Beide Fahrzeuge stießen im Kreuzungsbereich zusammen, wobei der Opel durch die Wucht des Zusammenpralls in den angrenzenden Straßengraben geschleudert wurde. Der Fahrer des Opels musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden, der Audi-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Dahn

Telefon: 06391-916-201

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell