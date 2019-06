POL-PDPS: Enkeltrick erfolgreich

Polizeidirektion Pirmasens

Opfer des sog. Enkeltricks wurden am 11.06.2019 eine 71-jährige Frau und ihr 82-jähriger Lebensgefährte aus der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land. Die Geschädigten erhielten gegen 09:30 Uhr einen Telefonanruf von einem Mann, der sie glauben machte, er sei ihr Enkel und er bräuchte für einen Autokauf dringend einige tausend Euro Bargeld, da das Autohaus die Bezahlung mit einem Scheck abgelehnt habe. Die beiden Geschädigten hoben daraufhin bei zwei Geldhäusern Bargeld ab. Die Frau übergab den Betrag von mehreren tausend Euro schließlich am Nachmittag in Homburg am Bahnhof (Treffpunkt kleiner Parkplatz bei den zwei dortigen Steinfiguren/eine größer, die andere etwas kleiner, eine Figur trägt eine Krone) vereinbarungsgemäß einer ihr unbekannten Frau, die ihr "Enkel" als Abholer angekündigt hatte. Als die fremde Frau sich mit dem Geld zu Fuß entfernt hatte, kamen der Geschädigten Bedenken und sie stellte durch Rückfrage bei ihrem richtigen Enkel fest, dass sie betrogen worden war.

Die Abholerin wird wie folgt beschrieben:

- 25 bis 30 Jahre alt - 150 - 160 cm groß - schwarze Haare, mit einem einfarbigen rosafarbenen Tuch abgedeckt, deshalb keine Hinweise auf Haarschnitt vorhanden - kräftige Figur - bekleidet vermutlich mit beigefarbener Jacke; Angaben zur weiteren Bekleidung nicht vorhanden - keine Brillenträgerin - sprach gutes Deutsch - orientalische Erscheinung

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) bittet um Zeugenhinweise aus der Bevölkerung, insbesondere zur Person der Geldabholerin.

