POL-D: ++Erstmeldung++- Schwerer Verkehrsunfall auf der A3 in Richtung Arnheim bei Elten - Mehrere Personen verletzt

Düsseldorf (ots)

Heute Nachmittag, 27. Mai 2019, 14.29 Uhr, kollidierte bei Elten, auf der A3 in Richtung Arnheim, aus bislang unbekannter Ursache ein PKW mit einem Reisebus.

Den ersten Informationen zur Folge verletzten sich durch den Zusammenprall mehrere Fahrgäste des Reisebusses leicht. Der Fahrer des PKW ist in seinem Fahrzeug eingeklemmt und wird zurzeit durch die Feuerwehr befreit. Ein Rettungshubschrauber ist auf dem Anflug. Bedingt durch die Unfallmaßnahmen ist die A3 in Richtung Arnheim im Bereich der Unfallstelle gesperrt. Polizei und Feuerwehr bitten an dieser Stelle eindringlich um die Bildung und Aufrechterhaltung einer Rettungsgasse!!

Wir berichten nach.

