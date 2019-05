Polizei Düsseldorf

POL-D: Düsseldorf-Hellerhof - Halskettenräuber unmittelbar nach Tat festgenommen - Aufmerksamer Zeuge rief Polizei

Düsseldorf (ots)

Mit Hilfe eines aufmerksamen Zeugen konnte Freitagabend (24. Mai 2019, 18.39 Uhr) ein 25-jähriger Tatverdächtiger nach einem Halskettenraub im Bereich der Carl-Maria-Splett-Straße / Bertha-von-Suttner-Straße kurz nach seiner Tat festgenommen werden. Dem Zeugen fiel der 25-Jährige schon vorher durch sein verdächtiges Verhalten auf. Der Tatverdächtige blickte sich ständig suchend um und telefonierte dabei. Dann erschien eine 83-jährige Düsseldorferin in Höhe der Carl-Maria-Splett Straße / Bertha-von-Suttner-Straße mit ihren Einkäufen in der Hand. Plötzlich rannte der Tatverdächtige auf die Seniorin zu, riss ihr die Kette vom Hals und schubste sie weg. Der Tatverdächtige flüchtete mit seiner Beute daraufhin in Richtung S-Bahnhof Hellerhof. Der 46-jährige Zeuge nahm umgehend die Verfolgung auf und informierte die Polizei. Der Zeuge konnte den 25-Jährigen am S-Bahnhof stoppen und bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte festhalten. Hierbei wurde er leicht verletzt. Die 83-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt. Der polizeibekannte 25-Jährige wurde durch einen Richter in Untersuchungshaft geschickt.

In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei: Wenn Sie eine verdächtige Person oder sogar eine Straftat beobachten, verständigen Sie sofort die Polizei über den kostenlosen Notruf 110. Behalten Sie den Tatverdächtigen in ausreichendem Abstand im Blick und geben den Beamten am Telefon den Standort des Täters durch. Bringen Sie sich nicht selber in Gefahr.

