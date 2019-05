Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alfeld Mit Pfefferspray gesprüht

Hildesheim (ots)

Alfeld Zu einer Körperverletzung kam es am Samstag, 25.05.2019, gegen 17.15 Uhr, in Alfeld, Sedanstraße. Auf einer Sitzbank gerieten zwei männliche Personen zunächst in einen verbalen Streit. In diesem Verlauf zog einer der beiden Männer ein Pfefferspray aus der Tasche und sprühte damit seinem Kontrahenten, einem 26-jährigen Alfelder, in die Augen. Der Alfelder musste daraufhin zur ambulanten Behandlung der AMEOS-Klinik Alfeld zugeführt werden. Zeugen des Vorfalls bzw. Hinweise auf den unbekannten Täter, der nach der Tat flüchtete, erbittet die Polizei Alfeld unter Tel: 05181/91160./tsc

