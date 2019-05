Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Körperverletzung

Hildesheim (ots)

Harsum (Fre.) Am 26.05.19, 00:05 Uhr, werden 3 Personen (2 x männlich / 1 x weiblich) am Harsumer Bahnhof von zwei unbekannten männlichen Personen tätlich angegriffen und leicht verletzt. Die 3 Personen waren mit dem Zug aus Algermissen gekommen, ebenso die beiden Täter. Auf dem Bahnsteig sei man dann angepöbelt worden und ein 18-Jähriger aus Sarstedt habe einen unvermittelten Tritt in den Rücken bekommen. Sein 20-Jähriger Freund aus Sarstedt habe ihm helfen wollen, sei allerdings vom zweiten Täter ins Gleisbett geschubst und gegen den Kopf geschlagen worden. Die Schläge konnte er allerdings mit Armen und Händen minimieren und erlitt lediglich eine leichte Fingerverletzung. Der 18-Jährige hatte eine Verletzung an der Nase und dem Kiefer. Eine 17-Jährige aus Harsum konnte gegen sie gerichtete Schläge durch Abhocken ausweichen und wurde daher nicht verletzt. Die beiden Verletzten verzichteten ausdrücklich auf eine ärztliche Versorgung. Die beiden Täter wurden wie folgt beschrieben: - Männlich, 19-21 Jahre alt, 180-190 cm groß, kurze blonde Haare - Männlich, 19-21 Jahre alt, schlank, braune etwas längere Haare

Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Sarstedt unter der Tel.-Nr.: 05066-9850 in Verbindung zu setzen.

