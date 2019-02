Polizei Hagen

POL-HA: Mülltonnenbrand - Anwohner sehen Feuerwerk

Hagen (ots)

Am Samstag, 09.02.2019, kam es zu einer Sachbeschädigung durch Feuer in der Frankstraße. Dort nahmen mehrere Anwohner gegen 23:30 Uhr Feuerwerk wahr. Keine halbe Stunde später rief ein Hagener die Polizei und die Feuerwehr. Ein Müllcontainer an einer Garagenwand brannte. Eine Streifenwagenbesatzung begann mit den Löscharbeiten, die die kurz darauf eintreffende Feuerwehr rasch beendete. Der Müllcontainer schmolz durch die Hitzeentwicklung. Es entstand ein Gesamtschaden von zirka 3.500 Euro. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen. Wer kann der Hagener Kripo Hinweise zu Personen oder verdächtigen Feststellungen -insbesondere zu Feuerwerk- im Tatzeitraum liefern (02331 986 2066)?

