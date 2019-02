Polizei Hagen

POL-HA: Mercedes Sprinter in der Heinitzstraße entwendet

Hagen (ots)

Heute (Montag) bemerkte ein 59-jähriger Hagener um 04.00 Uhr, dass sein blauer Mercedes Sprinter verschwunden war. Der 59-Jährige hatte das Fahrzeug im Verlaufe des Wochenendes in der Heinitzstraße abgestellt. Am Sonntag befand sich der Mercedes um 22.00 Uhr noch an seinem Abstellort. Das Fahrzeug hat einen Wert von rund 25.000,00 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02331/986-2066 zu melden.

