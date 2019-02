Polizei Hagen

POL-HA: Tageswohnungseinbruch im Hochschulviertel

Hagen (ots)

Im Laufe des Samstag versuchten unbekannte Täter in ein freistehendes Einfamilienhaus im Weißdornweg einzubrechen. Dazu drangen sie in den Wintergarten ein und machten sich an der Terassentür zu schaffen. Dies allerdings mißlang. Danach hebelten sie das Küchenfenster auf und verschafften sich so Zutritt zum Haus. Das gesamte Haus wurde durchsucht.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

